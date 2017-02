Blaulicht

19:41 Uhr | 16.02.2017

Zwei Menschen verletzt

Wohnungsbrand in Hamm

Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg Hamm sind gestern zwei Menschen verletzt worden. Ein Mann kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Eine Nachbarin erlitt einen Schock. Einsatzkräfte behandelten die Frau in einem Rettungswagen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.