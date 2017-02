Gesellschaft

11:31 Uhr | 16.02.2017

250 Ausbildungs-und 10 Studienplätze zu vergeben

Ausbildungsoffensive der Deutschen Bahn

Die deutsche Bahn in Hamburg und Schleswig-Holstein will im Jahr 2017 rund 260 Nachwuchskräfte einstellen. Insgesamt vergibt das Verkehrsunternehmen 250 Ausbildungs-und 10 Studienplätze. Besonders gefragt sind unter anderem Lokführer, Fahrdienstleiter, Elektroniker und Gleisbauer. Dieser Ausbildungsoffensive ging ein neuer Tarifvertrag hervor, in dem ist verankert, dass nun auch Dualstudierende, genau wie Azubis der deutschen Bahn, ein Übernahmeangebot bekommen, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben.