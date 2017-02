Stadtgespraech

06:47 Uhr | 16.02.2017

Vor 55 Jahren überrollten Wassermassen die Stadt

Hamburger Sturmflut jährt sich

Heute jährt sich der Tag, an dem Hamburg von der schlimmsten Sturmflut seiner Geschichte überrollt wurde, bereits zum 55 Mal. 1962 wurde ein Sechstel der Stadt komplett überspült. 315 Menschen konnten sich nicht mehr vor den Wassermassen retten, tausende verloren ihr Zuhause. Die Infrastruktur wurde in vielen Teilen komplett zerstört. Heute, bei der langen Nacht der Sturmflut, kann in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität noch einmal den Opfern gedacht werden.