Blaulicht

16:54 Uhr | 15.02.2017

Mehrere Menschen verletzt

PKW kollidiert mit Linienbus in Horn

Bei einem Verkehrsunfall in Horn sind am Nachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann hatte mit seinem Auto einen parkenden Kleinwagen überholt und war dann im Gegenverkehr mit einem Linienbus kollidiert. Der PKW-Fahrer musste von den Einsatzkräften aus seinem Wagen befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. Zwei Fahrgäste im Bus verletzten sich leicht. Die Manshardstraße war für den Rettungseinsatz gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.