20:15 Uhr | 14.02.2017

Neue Studie beim Bund vorgelegt

Anstieg von Mieten könnte bald enden

Der jahrelange Anstieg von Mieten in Hamburg könnte bald ein Ende haben. Das geht aus einer Untersuchung des Zentralen Immobilienausschusses hervor. Weniger Menschen würden in Großstädte wie München, Berlin und Hamburg ziehen. Da in naher Zukunft aber mehr Wohnungen fertig würden, stagnierten die Neuvertragsmieten in diesen Städten. Eigentumswohnungen könnten in Hamburg in vier bis fünf Jahren bis zu ein Drittel billiger werden. Der Immobilienwirtschaftsverband hat seine Studie gestern der Bundesregierung in Berlin übergeben.