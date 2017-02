Gesellschaft

18:27 Uhr | 13.02.2017

Hamburg erhebt nicht genug Parkgebühren

Jahresbericht Rechnungshof

Die Stadt Hamburg verzichtet fahrlässig auf Millionen Euro an Parkgebühren. Zu dem Schluss kommt der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht über die Haushaltsführung des Hamburger Senats. Bei einer Vollauslastung der gebührenpflichtigen Parkplätze der Stadt wären 2015 theoretisch Einnahmen von mehr als 46 Millionen Euro möglich gewesen. Über Gebühren und Strafzettel seien zusammen jedoch lediglich rund 14 Millionen Euro in die Kasse der Stadt geflossen. Mittlerweile hätte der Senataber gehandelt und mehr Knöllchenschreiber eingesetzt.