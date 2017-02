Wirtschaft

Drei Forderungen des BUND zur Elbvertiefung

Wirtschaftssenator ist gesprächsbereit

Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch hat in der Sendung \"Schalthoff live\" das Angebot erneuert, nach dem Urteil zur Elbvertiefung mit den klagenden Umweltverbände in ernsthafte Gespräche über das weitere Vorgehen einzusteigen. Der Geschäftsführer des BUND, Manfred Braasch, reagierte darauf allerdings sehr reserviert und stellte klar, dass eine Vertiefung der Elbe für den BUND nicht verhandelbar sei. Die Sendung Schalthoff live zu den Konsequenzen aus dem Urteil zur Elbvertiefung, an der neben dem Wirtschaftssentor und dem Geschäftsführer des BUND auch der Vors. des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, Gunther Bonz teil nahm, sehen sie morgen Abend um 20.15 und 22.15 hier bei Hamburg 1