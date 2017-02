Politik

CDU fordert bessere Erfassung

Weniger Drogenkonsum an Schulen

Die CDU fordert vom Senat eine bessere Erfassung der Drogendelikte an Schulen. So geht aus der jüngsten Suchtstudie hervor, dass der Cannabis-Konsum von Schülern zuletzt zurückgegangen sei. Für CDU-Schulexpertin Karin Prien ist die Studie jedoch nicht ausreichend. Statistiken der Landeskriminalämter anderer Bundesländer zeigen, so Prien, gegenteilige Entwicklungen auf.