Blaulicht

10.02.2017

Täter wurde im August ´16 auf Campingplatz gefasst

Prozessbeginn: Mörder von Bargteheide

Beitrag teilen:







Heute hat vor dem Landgericht Lübeck der Prozess gegen Sven S. begonnen. Der 35-Jährige ist wegen Mordes angeklagt. Er soll seine Exfreundin im August letzten Jahres in seine Wohnung in Bargteheide gelockt und erschossen haben. Nach der Tat war er auf einen Campingplatz geflüchtet. Der 35-Jährige Sven S. kündigte heute an, sich in den folgenden Verhandlungstagen zur Tat äußern zu wollen. Es sind 11 Prozesstage angesetzt.