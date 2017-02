Kunst und Kultur

12:00 Uhr | 10.02.2017

Vorverkauf startet am Montag

Zusatzkonzerte in der Elphi

Wegen des riesigen Interesses an Konzerten in der Elbphilharmonie, spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester zwei Zusatzkonzerte im Mai. Außerdem gibt es fünf Sonderkonzerte in der neuen Spielzeit im September. Am Montag um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für die Zusatz- und Sonderkonzerte.