Blaulicht

08:49 Uhr | 10.02.2017

Das Trio wurde im September im Hamburger Umland festgenommen

IS-Terrorzelle vor Hamburger Gericht

Fünf Monate nach dem Zugriff hat der Generalbundesanwalt die drei mutmaßlichen syrischen Terroristen wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung angeklagt. Verhandelt wird der Fall vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Laut Anklage der Karlsruher Behörde hatte sich das Trio spätestens Anfang Oktober 2015 in der IS-Hochburg Raqqa der Terrororganisation angeschlossen. Anschließend kamen sie als Asylsuchende nach Deutschland. Hier sollten sie sich entweder bereit halten oder einen bereits erhaltenen Auftrag ausführen. Am 13. September 2016, nahmen Spezialkräfte das Trio zeitgleich in Unterkünften in Ahrensburg, Großhansdorf und Reinfeld fest.