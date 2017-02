Gesellschaft

08:43 Uhr | 10.02.2017

Rickmers Reederei steckt seit Jahren in einer Krise

Bremer Reederei kauft Rickmers

Die Hamburger Rickmers Reederei mit Sitz in Neumühlen verkauft einen großen Teil ihrer Flotte. Die Schwergutschiffe der Rickmers-Linie gehen zusammen mit mehreren Niederlassungen in der ganzen Welt für einen einstelligen Millionenbetrag an die Bremer Reederei Zeaborn. Die Rickmers Reederei von Bertram Rickmers steckt seit Jahren in einer Krise und hat Schulden.