10.02.2017

Zu wenig Physikunterricht an Hamburgs Schulen

Physik ist Problemfach Nummer Zwei

Physi ist nach Mathematik das Problemfach Nummer Zwei. Einer Studie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zufolge (DPG) wird in keinem Bundesland so wenig Physikunterricht erteilt wie in Hamburg. Das hat offenbar auch Konsequenzen für die Leistungen: In der aktuellsten Ländervergleichsstudie von 2012 zu den Leistungen der Neuntklässler im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich belegt Hamburg beim \"Fachwissen Physik\" zusammen mit Bremen den vorletzten Platz.