Blaulicht

13:10 Uhr | 08.02.2017

Wohnugseinbrüche gesunken, steigende Zahl von sexuellen Übergriffen

Positive Kriminalitätsstatistik 2016

Beitrag teilen:







Die Zahl der Straftaten ist in Hamburg im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent zurückgegangen. Das verkündeten Innensenator Andy Grote und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer heute Vormittag. Die Polizei erfasste insgesamt rund 240.000 Delikte. Die Aufklärungsquote stieg auf 44,8 Prozent. Zum Vergleich im Vorjahr betrug sie 43,8 Prozent. Laut Senator gab es \"erfreuliche\" Rückgänge bei Wohnungseinbrüchen (-16,6 Prozent) und Taschendiebstählen (-8,8 Prozent). Bei den Raubdelikten konnte mit 2447 Taten ein \"historischer Tiefstand\" registriert werden. Besorgniserregend ist aber die hohe Zahl der Tatverdächtigen mit Flüchtlingsstatus. Insgesamt ist der Anteil der Ausländer an allen in Hamburg ermittelten Tatverdächtigen auf einen ebenfalls historischen Höchststand von 43 Prozent gestiegen.