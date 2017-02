Politik

15:37 Uhr | 07.02.2017

Zielzahlen zum 6. Mal in Folge erreicht

2.500 öffentlich geförderte Wohnungen

Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg fast 2500 öffentlich geförderte Wohnungen fertig gestellt. Damit wurden die Zielzahlen zum 6. mal in Folge erreicht. Das gab Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld heute bekannt. Ab dem Jahr 2017 wird die Zahl der fertig gestellten Sozialwohnungen auf jährlich 3000 ansteigen. Insgesamt sollen in Hamburg ab dem Jahr 2017 jährlich 10.000 Wohnungen gebaut bzw. genehmigt werden. Trotzdem bleibt der Wohnungsmarkt in Hamburg angespannt. Eine Studio des Instituts der Deutschen Wirtschaft geht davon aus, dass in Hamburg jährlich bis zum Jahr 2020, 15.000 Wohnungen gebaut werden müssten, um den Bedarf zu decken.