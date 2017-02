Gesellschaft

Darf man dieses Material überhaupt veröffentlichen?

Einbruchsopfer sucht Täter auf Facebook

Ein Facebook-Video sorgt augenblicklich im Netz für Aufregung. Es zeigt den Mitschnitt einer privaten Überwachungskamera. Der 31jährige User schreibt dazu, das in seiner Abwesenheit Einbrecher in seine Wohnung in Fuhlsbüttel eingedrungen sind. Deutlich erkennbar durchsuchen die drei jungen Männer die Wohnung. Jetzt bittet der Geprellte um Mithilfe und fragt, wer die Eindringlinge kennt. Das Video wurde bereits über 1 Millionen mal aufgerufen und zig tausend mal geteilt worden. Doch darf man solches Material überhaupt veröffentlichen, wenn die Gefilmten nichts davon wissen?