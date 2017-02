Politik

13:58 Uhr | 06.02.2017

Die meisten kamen von der CDU

So viele kleine Anfragen wie nie zuvor

Im vergangenen Jahr hat es so viele kleine Anfragen in der Bürgerschaft gegeben wie nie zuvor. Insgesamt haben die Abgeordneten der Fraktionen rund 3300 kleine Anfragen an den Senat gestellt. Die meisten kamen dabei von der CDU. Die Bürgerschaft tagte 28-mal im vergangenen Jahr.