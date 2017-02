Sport

09:24 Uhr | 06.02.2017

Was die Hamburger an Football fasziniert

Super-Bowl-Fieber in der Hansestadt

Es war eine Nacht der Superlative. Die New England Patriots haben mit einem fulminanten Finale den 51. Super Bowl gewonnen. Im Endspiel der Amerikanischen Footliga besiegten sie die Atlanta Falcons mit 34:28. Das erste Mal in der Geschichte des Super Bowls ging ein Spiel in die Verlängerung. Quaterback Tom Brady holte mit seinem Team 25 Punkte auf - ein neuer Rekord. Wir haben uns in der Nacht im UCI Kino in Othmarschen und im Thomas Read Irish Pub umgehört und die Hamburger gefragt, was sie eigentlich an Football fasziniert.