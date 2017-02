Wirtschaft

22:30 Uhr | 05.02.2017

Am Donnerstag fällt die Entscheidung über Zukunft der Elbe

Elbvertiefung: Urteil erwartet

Beitrag teilen:







Nach einem viereinhalbjährigen Verfahren wird in dieser Woche das Urteil zur Elbvertiefung erwartet. Am Donnerstag um zehn Uhr wird der zuständige Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig aller Voraussicht nach das Urteil verkünden. Bei der geplanten Elbvertiefung soll die Fahrrinne von Unter- und Außenelbe für mehr als 14 Meter tiefgehende Containerschiffe ausgebaut werden. Die klagenden Umweltschützer vom BUND, Nabu und WWF sind gegen die Pläne vom Bund und der Stadt Hamburg. Sie fürchten Verstöße gegen den Naturschutz.