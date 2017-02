Kunst und Kultur

12:55 Uhr | 04.02.2017

Kulturbehörde zahlt 60.000 Euro mehr

Mehr Geld für Tanz- und Theaterszene

Die freie Tanz- und Theaterszene in Hamburg wird künftig mit mehr Geld gefördert. Wie die Kulturbehörde am Freitag bekannt gab, wird sie in der kommenden Spielzeit 60.000 Euro mehr als in der vergangenen Saison zahlen. 34 Projekte sollen mit rund 735.000 Euro unterstützt werden. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) nannte die freien darstellenden Künste einen \"wesentlichen künstlerischen Impulsgeber\" Hamburgs.