18:07 Uhr | 03.02.2017

Staatsanwaltschaft leitet Verfahren ein

Mit Stichwaffe im Gerichtssaal

Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt nun wegen versuchten Mordes gegen den Mann, der am Dienstag seine Exfreundin im Landgericht angegriffen hatte. Der 39-Jährige war während seiner Verhandlung mit einer selbstgebastelten Stichwaffe auf seine Exfreundin losgegangen. Wie es dem Angeklagten gelang, die Waffe in den Gerichtszahl zu schmuggeln, ist noch unklar. Der Justizausschuss der Bürgerschaft wird sich am 24. Februar mit dem Fall befassen.