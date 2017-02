Blaulicht

06:55 Uhr | 03.02.2017

Feuer hat sogar Asphalt beschädigt

Autotransporter fängt Feuer

In der Nacht zum Freitag fing ein Autotransporter auf der A7 plötzlich an zu brennen. Er Fahrer des LKW konnte sich in Sicherheit bringen. Die Autos, die im vorderen Teil des Anhängers standen, brannten völlig aus. Andere Autofahrer versuchten so weit wie möglich aus der Gefahrenzone zu stehen. Die Feuerwehren aus Quickborn und Ellerau kamen an die Einsatzstelle und mussten über 200 Meter Schläuche über Felder legen, um an einen Hydranten zu kommen. Die A7 war für den Einsatz komplett gesperrt. Die Fahrtrichtung Norden wird mindestens bis heute Mittag gesperrt bleiben, das Feuer hat Schäden im Asphalt verursacht, die behoben werden müssen, sobald die Unfallstelle geräumt ist.