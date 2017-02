Blaulicht

16:00 Uhr | 02.02.2017

Immer ein Fall für die Staatsanwaltschaft

Schusswaffengebrauch in St. Georg

Nachdem gestern ein ziviler Polizeibeamter auf einen 33-jährigen Mann aus Ghana geschossen hat, hat die Polizei den Fall nun an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Am Mittwochnachmittag wurde der Polizist in St. Georg von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Daraufhin setzte der Polizeibeamte erst Pfefferspray ein. Als sich der Mann davon nicht beeindrucken ließ, schoss der 46-jährige Polizist dem Angreifer ins Bein. Er musste ins Krankenhaus, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft wird nun auch ein internes Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten einleiten, dies geschehe bei einem Schusswaffengebrauch immer automatisch, so die Staatsanwaltschaft gegenüber Hamburg 1.