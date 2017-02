Stadtgespraech

17 Prozent weniger Vögel in Hamburg

Besorgniserregende Bilanz

Bei der diesjährigen Vogelzählung wurden in Hamburg durchschnittlich 17 Prozent weniger Vögel gezählt, als in den vergangenen Jahren. Besorgniserregend sei der seit Jahren anhaltende Rückgang der Zahlen speziell bei Spatzen. Ursache hierfür ist vermutlich die zunehmende Bebauung in der Stadt, wodurch Spatzen Brutstätten und Lebensräume wie etwa Hecken verlieren. Am meisten gezählt wurden in diesem Winter g Amseln, sowie Blau- und Kohlmeisen. Insgesamt haben sich rund 1500 Hamburger an der Vogelzählung beteiligt.