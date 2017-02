Wirtschaft

17:41 Uhr | 01.02.2017

Nach 37 Jahren harter Arbeit plötzlich ohne Job

BUSS Hafenarbeiter ziehen vor Gericht

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 30 Jahre in einem Betrieb und dann wird Ihnen plötzlich gekündigt. Sie bekommen zwar eine Abfindung, aber die ist nicht gerade üppig. Genauso ist es rund 60 Hafenarbeitern ergangen, als das Unternehmen Buss am Hansa Terminal zum Jahresende seine Pforten schloß. Die Stadt hatte den Mietvertrag des Unternehmens gekündigt, dem Betreiber dafür aber auch rund 100 Millionen Euro gezahlt. Doch von dem Geld kam bei den Mitarbeitern wenig an - sie ziehen jetzt vor Gericht.