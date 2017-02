Gesellschaft

12:29 Uhr | 01.02.2017

Einschränkungen an mehreren Schulen sind zu erwarten

Warnstreiks an Schulen am Donnerstag

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik an Hamburgs Schulen aufgerufen. Der Aufruf richte sich an pädagogisch-therapeutische Fachkräfte, Verwaltungsangestellte sowie Reinigungskräfte und Schulhausmeister, teilte ver.di am Mittwoch mit. Nach Überzeugung der Gewerkschaft wird es dadurch an mehreren Schulen zu Einschränkungen kommen. Mit der Aktion soll Druck in der bundesweit laufenden Tarifrunde der Landesbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes gemacht werden.