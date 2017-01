Verkehr

18:30 Uhr | 31.01.2017

Kompromiss am Mühlenkamp zur Busbeschleunigung

Verkehrsplanung und Vollpfosten

Beitrag teilen:







Immer wieder hatte es Streit um die Busbeschleunigung am Mühlenkamp in Winterhude gegeben. Die Baumaßnahmen seien nicht zielführend, so der Vorwurf der Volksinitiative. Ein Jahr lang hat die Wirtschaftsbehörde die Maßnahmen also überprüft und es hat neue Gespräche zwischen Rot-Grün und der Volksinitiative gegeben. Die gute Nachricht: Jetzt gibt es einen Kompromiss.