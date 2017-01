Blaulicht

16:14 Uhr | 28.01.2017

Sofortfahndung blieb erfolglos

Erneut sexueller Übergriff auf dem Kiez

In der Nacht zu Sonnabend kam es in der 99cent-Bar in der Gerhardstraße zu einem sexuellen Übergriff. Ähnlich dem Fall in der 99cent-Bar auf der großen Freiheit vor ein paar Wochen, hat ein Mann einer jungen Frau auf der Toilette in die Hose und an die Brust gefasst. Ein Kneipengast rempelte den Täter an, der daraufhin die Flucht ergriff. Die Frau lief aus der Kneipe und sprach Streifenpolizisten an. Eine Sofortfahndung nach dem Täter war bislang erfolglos. Der Mann soll Ca 20 Jahre alt sein, 170 groß, ein Südländisches Erscheinungsbild und einen Kinnbart haben. Er trug eine beigefarbenen Jacke. Die Fahndung der Polizei dauert an.