Blaulicht

12:25 Uhr | 28.01.2017

Die Polizei ermittelt

Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand

In Eidelstedt ist eine 89-jährige Frau in der Nacht zu Sonnabend bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr brannte es kurz nach Mitternacht in der Küche der Rentnerin. Als die Helfer in der Reichsbahnstraße eintrafen, war das Feuer schon von allein ausgegangen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.