Blaulicht

09:20 Uhr | 27.01.2017

Mindestens fünf Männer festgenommen

SOKO Castle stürmt Albaner-Treff

Am Donnerstagabend stürmten rund 60 Polizisten der SOKO Castle und ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde, eine Sportsbar in Harburg. In dem Lokal hielten sich zum Zeitpunkt des Einsatzes fast ausschließlich Albaner auf. Nach der Überprüfung mussten mindestens 5 Personen mit auf die Wache. Einer der Männer hatte einen komplett gefälschten Pass, ein weiterer hielt sich illegal in Deutschland auf. Bei den anderen drei Personen mussten die Personalpapiere noch intensiver überprüft werden.