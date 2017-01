Blaulicht

07:43 Uhr | 27.01.2017

Polizei stellt Suche nach Taxifahrer vorläufig ein

Timo Kraus noch immer verschwunden

Die Polizei stellt die Suche nach dem Taxifahrer, der in Zusammenhang mit dem rätselhaften Verschwinden des HSV-Marketing Managers, Timo Kraus stehen soll, vorläufig ein. Im Moment gäbe es keinerlei Ansatzpunkte mehr. Die Polizei hatte in den vergangenen Wochen alle Taxizentralen akribisch überprüft. Der Taxifahrer, der Kraus am 08. Januar Richtung Hauptbahnhof gefahren haben soll, gab sich jedoch nicht zu erkennen. Erst wenn neue Hinweise bei der Polizei eingehen, werden die Fahnder wieder aktiv nach dem verschwundenen Familienvater suchen.