Wirtschaft

18:46 Uhr | 26.01.2017

1,5 Prozent mehr Erwerbstätige

Mehr Leute in Arbeit

Beitrag teilen:







Die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg ist im vergangenen Jahr erneut angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sie sich um 1,5 Prozent auf rund 1 222 000 angestiegen. Das gab das Statistikamt Nord am Donnerstag bekannt. Mit diesem Wachstum liegt Hamburg deutlich über der bundesweiten Entwicklung von plus einem Prozent. Den Schwerpunkt bilden in Hamburg die Dienstleistungsbranchen mit einem Anteil von über 87 Prozent aller Erwerbstätigen.