13:16 Uhr | 26.01.2017

Er soll an Schießerei in Barmbek beteiligt gewesen sein

MEK nimmt Verdächtigen fest

Heute Morgen hat eine Einheit des Mobilen Einsatzkommandos eine Wohnung in Hamm gestürmt und einen Mann festgenommen. Er soll Ende Dezember auf den Inhaber einer Bar geschossen haben. Parallel zu dem MEK-Einsatz in Hamm, haben Ermittler einen mutmaßlichen Mittäter in Norderstedt festgenommen. Insgesamt sollen drei Männer an der Schießerei auf den Barbesitzer beteiligt gewesen sein. Nach einem weiteren Mittäter wird noch gefahndet.