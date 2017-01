Politik

11:56 Uhr | 26.01.2017

"Schalthoff live" zum Start der neuen Volksinitiative

Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen

Es will keine Ruhe einkehren in Hamburgs Schulpolitik – denn es steht die Frage auf der Tagesordnung, wie es an unseren Schulen mit der Inklusion, mit der Integration von behinderten Schülern und von Schülern mit besonderem Förderbedarf aussieht und weiter gehen soll. Erstes Ziel der gestern offiziell gestarteten „Volksinitiative für Gute Inklusion“: 10.000 Unterschriften sammeln und so die Bürgerschaft zwingen, sich mit dem Anliegen der Initiative intensiv zu beschäftigten. Zu Gast: Pit Katzer Initiator \"Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen\" Karin Prien, CDU schulpol. Sprecherin Barbara Duden, SPD bildungspol. Sprecherin Axel Dreyer Elternkammer Hamburg, Ausschuss für Sonderschulen, ReBBZ und Inklusion