Stadtgespraech

15:13 Uhr | 25.01.2017

Verendete Wildgans in Altona, tote Wildente in Bergedorf

Neue Fälle von Vogelgrippe in Hamburg

Es gibt zwei neue Fälle von Vogelgrippe in Hamburg. Bei einer verendeten Wildgans nahe des Anlegers in Teufelsbrück in Altona und einer tot aufgefundenen Wildente in Warwisch in Bergedorf wurde der hochansteckende Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen. Rund um die Fundorte werden nun Sperrbezirke in einem Radius von drei Kilometern eingerichtet. Beobachtungsgebiete gelten in einem Radius von 10 Kilometern um die Fundorte. Hunde und Katzen dürfen hier nicht frei herumlaufen.