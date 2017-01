Gesellschaft

12:58 Uhr | 25.01.2017

Server-Panne sorgte für Totalausfall

Chaos am Hamburg Airport Helmut Schmidt

Eine Umstellung im Computersystem am Hamburg Airport Helmut Schmidt hat heute Morgen für Chaos gesorgt. Seit sechs Uhr am Mittwoch sind immer wieder Flüge ausgefallen. Um halb neun wurde der Flugbetrieb dann für eine halbe Stunde komplett eingestellt, da keine Verbindung zur Flugsicherung hergestellt werden konnte. Viele der Flüge mussten auf andere Flughäfen verlegt werden. Es bildeten sich lange Schlangen an den Abfertigungsschaltern.