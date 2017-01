Stadtgespraech

08:03 Uhr | 25.01.2017

Kein Wohnungsbau vor 2019 auf dem Gelände

Umzug der Holstenbrauerei verzögert sich

Der Umzug der Holstenbrauerei verzögert sich. Das Unternehmen, das seit 2004 zu Carlsberg gehört, wollte eigentlich schon Anfang 2018 das Holstengelände in Altona verlassen und nach Hausbruch umziehen. Der Grund für die Verzögerung sei, dass man für alle Prozesse und Genehmigungen ausreichend Zeit haben möchte, so der Unternehmenssprecher gegenüber NDR 90,3. Durch die Verzögerung des Umzugs, geraten nun auch die Wohnungsbaupläne auf dem Holstengelände in Verzug.