Blaulicht

07:08 Uhr | 25.01.2017

41-Jährige verstirbt noch am Unfallort

Geisterfahrerin kollidiert mit 40-Tonner

Am Dienstagabend ist eine Geisterfahrerin auf der A7 zwischen Fleestedt und Marmsdorf frontal mit einem 40-Tonner kollidiert. Der Kleinwagen, der 41-jährigen wurde bei dem Zusammenstoß komplett zerstört, die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden-er steht unter Schock. Ein Ersthelfer wurde ebenfalls leicht verletzt.