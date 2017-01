Gesellschaft

16:05 Uhr | 24.01.2017

Bundesweites Vorbild mit hohen Investitionen

Schulbau Hamburg

Die Stadt hat seit 2011 insgesamt 1,3 Milliarden Euro für den Bau und die Sanierung von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Hamburg ausgegeben und ist damit bundesweit Vorbild im Schulbauprogramm. Das haben Schulsenator Ties Rabe und Finanzsenator Peter Tschentscher heute bekanntgegeben. Demnach sollen in den nächsten sechs Jahren noch einmal 1,3 Milliarden Euro in den Schulbau investiert werden. Für 2017 sind über 40 weitere Baumaßnahmen geplant. Insgesamt ist der Landesbetrieb Schulbau Hamburg an rund 3.000 Schulgebäuden beteiligt.