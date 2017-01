Politik

08:37 Uhr | 24.01.2017

Sammelklage verhindert vorerst Hafen-Westerweiterung

Baustopp!

Eine Sammelklage von Anwohnern des nördlichen Elbufers, blockiert vorerst die Westerweiterung des Hamburger Hafens. Hauptsächlich geht es den rund 50 Klägern um die Lautstärke, die der Bau einer neuen Kaimauer zwischen Waltershof und Finkenwerder mit sich bringen würde. Des weiteren zweifeln die Anwohner an der Notwendigkeit der Westerweiterung. Da die einlaufenden Containerschiffe immer größer werden, soll unter anderem der Platz zum Wenden vergrößert werden. Insgesamt will die HPA ca. 250 Millionen Euro in die Westerweiterung investieren.