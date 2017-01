Stadtgespraech

20:12 Uhr | 23.01.2017

Masthof in Schleswig-Holstein muss 18 400 Tiere töten

Neuer Fall von Vogelgrippe

Beitrag teilen:







Es gibt einen neuen Fall von Vogelgrippe in Schleswig-Holstein. In einem Geflügelhof im Kreis Steinburg ist an verendeten Tieren der Erreger H5N5 nachgewiesen worden - eine seltene Variante des Vogelgrippevirus. In dem Putenmastbetrieb müssen 18 400 Tiere getötet werden. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. Bisher war der Subtyp H5N5 nur an Wildtieren nachgewiesen worden.