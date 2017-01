Gesellschaft

11:23 Uhr | 23.01.2017

Der Familienvater verstarb mit nur 44 Jahren

Care Energy-Chef Martin Kristek ist tot

Der Chef des Stromkonzerns „Care Energie“, Martin Richard Kristek ist tot. Das gab sein Management heute gegenüber Hamburg 1 bekannt. Er verstarb überraschend am vergangenen Sonnabend mit nur 44 Jahren. In der Sendung \"Hamburg sieht grün“ informierte er bei Hamburg 1 regelmäßig über Projekte rund um erneuerbare Energien in Hamburg. Martin Kristek war in Hamburg auch als DJ Columbus bekannt und legte regelmäßig im Club Privileg auf. Der Unternehmer hinterlässt eine Frau und ein Kind.