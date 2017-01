Gesellschaft

17:53 Uhr | 22.01.2017

DGB Nord fordert mehr Feiertage für den Norden

Bayern immer noch weit voraus

Der Norden, und somit auch die Hansestadt, soll mehr gesetzliche Feiertage bekommen. Das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund Nord. In Bayern sind zwölf Feiertage gesetzlich geregelt, im Norden nur neun. Und auch in Niedersachen will man zumindest einen freien Tag mehr. Hier steht der Reformationstag, also der 31. Oktober zur Debatte. Da in Bayern knapp 55% dem römisch-katholischen Glauben angehören, sind dort immer noch deutlich mehr Feiertage gesetzlich festgelegt, als hier im Norden.