Blaulicht

17:43 Uhr | 22.01.2017

Vor zwei Wochen brannte es auf dem gegenüberliegenden Grundstück

Sommerhaus in Langenhorn brennt nieder

Beitrag teilen:







In der Nacht zu Sonnabend brannte ein großes Sommerhaus in Langenhorn komplett nieder. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Verletzt wurde niemand. Erst vor 2 Wochen fing auf dem gegenüberliegenden Grundstück ein 450 Jahre altes Reetdachhaus Feuer und wurde komplett zerstört. Das Grundstück wurde im vergangenen Sommer an einen Autohändler verkauft. Künstler die jahrelang in dem Haus wohnten, mussten ausziehen.