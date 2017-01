Kunst und Kultur

10:32 Uhr | 19.01.2017

Scholz gibt Kisseler-Nachfolge Ende Januar bekannt

Nachfolge für Kultursenatorin geklärt

Die Nachfolge der verstorbenen Kultursenatorin Barbara Kisseler steht offenbar fest. In der Bürgerschaft kündigte Olaf Scholz gestern an, die Personalie Ende des Monats bekannt geben zu wollen. Er würdigte Barbara Kisseler als eine „gute Streiterin in Sachen Elbphilharmonie, ohne die dieses Projekt auch nicht hätte so fertig werden können, wie es jetzt fertig geworden ist.“ Barbara Kisseler war nach langer Krankheit im Oktober vergangenen Jahres im Alter von 67 Jahren gestorben.