14:56 Uhr | 18.01.2017

Mehr als eine halbe Million Besucher

Positive Jahresbilanz der Kunsthalle

Mehr als eine halbe Million Menschen haben 2016 die Hamburger Kunsthalle besucht, mehr als jemals vorher in der Geschichte des Hauses. Das sagte Geschäftsführer Stefan Brandt am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Besuchermagneten seien die Ausstellungen über Edouard Manet und «Surreale Begegnungen» u.a. mit Werken von Max Ernst und Salvador Dalí gewesen. Das außergewöhnlich gute Ergebnis kommt trotz des umfangreichen Modernisierungsprojektes des Museums zustande. Insgesamt 22 Mio. Euro hat die Kunsthalle in den Umbau und die Modernisierung investiert.