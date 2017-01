Blaulicht

11:04 Uhr | 17.01.2017

Kollaustraße stadteinwärts nur einspurig befahrbar

Wasserrohrbruch behindert Berufsverkehr

Ein Wasserrohrbruch in der Kollaustraße sorgt seit heute morgen für starke Behinderungen im Berufsverkehr. Durch die Reparaturarbeiten ist die dreispurige Fahrbahn stadteinwärts zur Zeit nur einspurig befahrbar. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zur Autobahnausfahrt Schnelsen. In der Nacht war in Höhe der Papenreye eine Transportleitung gebrochen. Die Wasserversorgung war nicht betroffen.