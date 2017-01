Gesellschaft

07:20 Uhr | 16.01.2017

Bau verzögert sich weiter

Flüchtlingsunterkunft in Blankenese

Der Bau der Flüchtlingsunterkunft am Björnsonweg in Blankenese verzögert sich weiter. Der Grund ist eine neue Klage eines Anwohners. Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres hatten Anwohner per Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht einen Baustopp erzwungen. Anwohner hatte außerdem das Fällen von Bäumen auf der Fläche verhindert. Die geplanten neun Pavillons der Unterkunft sollen Platz für 192 Flüchtlinge bieten. Ziel der Stadt ist es, in jedem Stadtteil Hamburgs eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten.