Blaulicht

19:33 Uhr | 15.01.2017

Polizei sucht Zeugen der Tat

Messerangriff in Bramfeld

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 20-jähriger Mann in der Werner-Otto-Straße von einem unbekannten Täter hinterrücks mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Nachdem beide zu Boden stürtzten, floh der Täter. Der 20-Jährige konnte sich noch selbst in ein Krankenhaus bringen. Es besteht keine Lebensgefahr. Mordkommission und Polizei suchten am Nachmittag nach der Tatwaffe. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Der Verdächtige ist ca. 180 cm groß und zwischen 18 und 21 Jahren alt. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild, eine normale Statur, dunkle kurze Haare und eine dunkle Jacke mit eventuell orangefarbener Kapuze getragen. Hinweise können unter der Rufnummer: 040-4286-56789 abgegeben werden.