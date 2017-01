Blaulicht

21:44 Uhr | 14.01.2017

Feuerwehr und Polizei suchten mehrere Stunden nach Wasserleiche

Einsatz auf der Elbe

Die Polizei und Feuerwehr Hamburg haben am Samstag drei Stunden nach einer Wasserleiche in der Nähe des Museumshafens in Oevelgönne gesucht. Mehrere Personen hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie einen Menschen oder einen menschenähnlichen Gegenstand im Wasser gesehen hatten. Die Suche wurde kurz nach 15 Uhr ergebnislos abgebrochen. Seit vergangenem Wochenende wird der HSV-Mitarbeiter Timo Kraus vermisst. Es war zunächst vermutet worden, dass es sich um seine Leiche handeln könnte. Zuletzt war Kraus in der Nacht zum vergangenen Sonntag an den Landungsbrücken gesehen worden.